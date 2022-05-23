The Sun: украинка за десять дней разрушила британскую семью

Украинка за десять дней своего пребывания в приютившей её британской семье разрушила брак, сообщает The Sun.

22-летняя София Каркадым, работавшая во Львове в сфере IТ, покинула страну и оказалась в семье 28-летней жительницы Западного Йоркшира Лорны Гарнетт и её супруга Энтони. Они предоставили девушке свой дом как убежище. Десять дней спустя мужчина поставил крест на десяти годах брака и ушел к украинке.

"Мы очень сожалеем о том, что нам пришлось причинить столько боли, но с Софией у меня возникла такая тесная связь, какой у меня никогда прежде не было", — заявил британец.

Каркадым и ее избранник намерены арендовать квартиру. Пара уже подала заявку на постоянную визу для украинки.

Напомним, беженцы с Украины хотят вернуться домой из Великобритании, боясь высылки в Руанду (страну в центральной Африке). Десятки беженцев предпочитают вернуться на родину, где сейчас ведётся спецоперация.