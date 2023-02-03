В пятницу в Польше появятся антиукраинские плакаты с надписью "Это не наша война". Об этом пишет издание naTemat, ссылаясь на политического активиста Лешека Сыкульского.
Данную кампанию хотят развивать на территории всей Польши, размещая рекламные щиты. Так власти хотят воздействовать на мышление местных жителей, поддерживающих Украину в СВО.
На плакатах изображён человек в военных штанах на фоне флагов Украины и России. Та нога, что находится на украинской стороне, представлена в виде протеза.
Издание отмечает, что неизвестно количество таких щитов, их стоимость и то, откуда организаторы взяли деньги.
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