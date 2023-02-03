В Польше начали унижать украинцев размещением рекламных щитов

В пятницу в Польше появятся антиукраинские плакаты с надписью "Это не наша война". Об этом пишет издание naTemat, ссылаясь на политического активиста Лешека Сыкульского.

Плакат в Польше

Данную кампанию хотят развивать на территории всей Польши, размещая рекламные щиты. Так власти хотят воздействовать на мышление местных жителей, поддерживающих Украину в СВО.

На плакатах изображён человек в военных штанах на фоне флагов Украины и России. Та нога, что находится на украинской стороне, представлена в виде протеза.

Издание отмечает, что неизвестно количество таких щитов, их стоимость и то, откуда организаторы взяли деньги.