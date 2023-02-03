Медведев: экономика Украины стремительно превращается в смрадную труху

Экономика Украины стремительно становится "смрадной трухой", следует из заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

По его словам, даже на Западе уже открыто признают тот факт, что Украина находится в плачевном экономическом состоянии.

"Экономика этой несчастной территории стремительно превращается в смрадную труху", — указал Медведев.

Он добавил, что Украина лишилась земель, составлявших около 40 процентов её промышленного потенциала и около 15 процентов валового внутреннего продукта (ВВП). Как пояснил политик, киевский режим потерял доступ к полезным ископаемым на сумму более 12 триллионов долларов.

Медведев также подчеркнул: украинский президент Владимир Зеленский привёл в упадок сельскохозяйственную отрасль, ведь урожай пшеницы и кукурузы в его стране существенно сократился в прошлом году.