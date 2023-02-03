Захарова: Западная Европа идёт ко дну с привязанной к ногам Украиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление руководителя Украины Владимира Зеленского о замедлении "санкционного темпа" Европы.

Она напомнила, что украинский президент также сообщил о быстрой адаптации России к ограничительным мерам ЕС.

"Впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идёт ко дну с привязанной к ногам Украиной", — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что в середине прошлого века Западную Европу "от неё самой" спас советский народ.

Ранее редакция немецкого издания Focus назвала план западных стран по разрушению России провальным. Как пояснили журналисты, российская экономика остаётся на плаву, несмотря на многочисленные ограничения со стороны США и Евросоюза.