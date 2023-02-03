Польские фермеры вышли на акции протеста и пригрозили правительству страны "крестьянским восстанием" из-за закупок украинского зерна. По их словам, хозяйства находятся на грани разорения.
Поляки не могут продать свою пшеницу даже по сходной цене из-за того, что приоритет в закупках отдаётся продовольствию с Украины.
"Протестующие утверждают, что не могут продать польскую пшеницу даже по 1000 злотых (около 16 тысяч рублей. — Прим. ред.) за тонну, то есть на 500 злотых дешевле, чем во время сбора урожая, потому что в закупках есть украинское зерно", — передаёт RMF24.
По данным издания, за последний год с Украины ввезли в Польшу около двух миллионов тонн зерна.
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