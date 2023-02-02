Военный эксперт Кнутов: Запад вынуждает Россию применить ядерное оружие на Украине

Страны Североатлантического альянса сознательно подогревают украинский конфликт с помощью поставок всё более мощного вооружения, заставляя Россию применить тактическую ядерную бомбу, заявил полковник в отставке Юрий Кнутов.

Командование НАТО уверено, что после этого от России отвернутся все восточные партнёры, включая Индию и Китай, пояснил военный эксперт.

"Есть информация, что США беседовали с Индией, Китаем и рядом других стран, что, если мы применяем ядерное оружие, и это сопровождается потерями среди мирного населения, эти страны от нас отвернутся", — уточнил Кнутов в эфире телеканала "День".

При этом "западные друзья" Украины не стесняются обещать Киеву снаряды с обеднённым ураном, отметил специалист, которые являются грязной ядерной бомбой. Европа и США всеми силами стараются рассорить Россию со всем миром, а потому не стесняются в средствах.

"Отсюда такая эскалация, наглость и дерзость со стороны Запада", — резюмировал Кнутов.

Накануне американский журналист заявил, что Украина не получит от Пентагона дальнобойных ракет, вместо этого Киеву дадут "другое опасное оружие".