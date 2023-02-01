Глава минобороны ФРГ: украинские солдаты пройдут неполный курс обучения по танкам Leopard

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о сроках обучения украинских бойцов, которым предстоит управлять немецкими танками Leopard и БМП Murder.

Министр уточнил, что данный курс подразумевает не полное обучение, которое обычно проходят немецкие солдаты, а его сокращённый вариант — единственно возможный в нынешних условиях.

"Это будет, конечно, не полный курс обучения, каким его проходят наши солдаты. Но по-другому не получится. Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки", — сказал Писториус.

Глава немецкого оборонного ведомства добавил, что подготовка бойцов ВСУ в Мюнстере будет начата в самое ближайшее время.