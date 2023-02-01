Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о сроках обучения украинских бойцов, которым предстоит управлять немецкими танками Leopard и БМП Murder.
Министр уточнил, что данный курс подразумевает не полное обучение, которое обычно проходят немецкие солдаты, а его сокращённый вариант — единственно возможный в нынешних условиях.
"Это будет, конечно, не полный курс обучения, каким его проходят наши солдаты. Но по-другому не получится. Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки", — сказал Писториус.
Глава немецкого оборонного ведомства добавил, что подготовка бойцов ВСУ в Мюнстере будет начата в самое ближайшее время.
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