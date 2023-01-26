Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус согласился с канцлером Олафом Шольцем в вопросе поставок ВСУ истребителей.
В среду Шольц заявил, что Германия не намерена передавать Украине боевые самолеты. Политик также подчеркнул, что военнослужащие армии ФРГ не будут отправлены в зону СВО.
"Я разделяю точку зрения канцлера", — цитирует Писториуса РИА "Новости".
При этом Киев не согласен с позицией немецких властей. Официальные лица Украины публично обсуждают план, предполагающий отправку ВСУ современных истребителей западного производства. В его поддержку уже выступили страны Прибалтики.
Накануне стало известно, что Германия после долгих споров всё-таки передаст ВСУ 14 танков Leopard 2 и разрешит своим партнерам по НАТО поставлять боевые единицы Украине.
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