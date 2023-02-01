DGP: Джо Байден может встретиться в Польше с Зеленским и Дудой

Глава Белого дома Джо Байден может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и польским лидером Анджеем Дудой в Польше. Саммит состоится в Варшаве или Жешуве, полагают журналисты Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

На встрече Зеленский предоставит очередной так называемый мирный план, а также призовёт к проведению международной конференции, посвящённой Киеву.

План будет содержать 10 пунктов и предполагать признание территориальной целостности Украины в границах до присоединения Крыма к России в марте 2014 года.