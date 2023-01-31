Global Times: ЕС может сократить помощь Украине из-за энергокризиса в Европе

Эксперт издания Global Times Хэ Чжигао заявил, что Евросоюз может пересмотреть свою помощь Украине в связи с экономическим кризисом. Чжигао отмечает, что финансовый кризис возник из-за антироссийских санкций.

Сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао пишет, что напряжение в европейских странах среди граждан растёт из-за спада экономики и растущей безработицы. По мнению эксперта, это сильно влияет на отношение европейцев к украинскому конфликту.

Чжигао заявляет, что США, призывая ЕС отказаться от российских энергоресурсов, поймали Европу в ловушку. Теперь европейские страны сильно зависят от американской энергетики. Однако сами европейцы не готовы к политике "Америка прежде всего", уверен Чжигао.