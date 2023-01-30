Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал объявить президенту Украины Владимиру Зеленскому импичмент, так как его действия нарушают Конституцию страны.
По мнению советника, Зеленский незаконно разгромил Конституционный суд и отстранил от власти его главу, что признали все судьи. Однако глава не был восстановлен.
Соскин считает, что Зеленский также нарушил пятую статью Конституции и фактически узурпировал власть, не предоставляя правдивой информации о потерях украинской армии.
Кроме того, он принял закон о медиа, который уничтожает свободу слова. В стране действует закон, запрещающий мужчинам выезжать за границу, что помимо прочего ограничивает права и свободы этой категории граждан, добавил бывший советник на своём YouTube-канале.
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