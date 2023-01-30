Начальник РХБЗ Кириллов: боевики ВСУ массово применяют амфетамин и метадон

Министерство обороны России получило информацию, которая доказывает регулярное использование психостимуляторов и запрещённых препаратов боевиками украинской армии. Наиболее распространёнными веществами в рядах ВСУ являются метадон и амфетамин. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

"Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач", — цитирует его слова РИА Новости.

В соответствии с законодательством киевского режима, оборот и транспортировка указанных препаратов карается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет, напомнил начальник РХБЗ.