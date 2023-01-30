Журналист американского издания Bloomberg Панкадж Мишра считает, что безответственные действия чиновников Запада приведут к "большому конфликту". На фоне "драматических обязательств" США и Европы перед Украиной началась новая "предательская эра", заявил эксперт. Среди европейцев нет единства по вопросу отправки Украине танков.
Несмотря на попытки Запада ослабить Москву санкциями, жители России продолжают верить президенту Владимиру Путину. Кроме того, многие люди считают именно Вашингтон основным виновником украинского кризиса, подчеркнул Мишра.
"Будущее Украины как демократии становится более туманным, если учесть недавнюю судьбу стран, осыпанных оружием и долларами. Правительства во всем мире склонны становиться всё более безрассудными, поскольку военная эскалация начинает казаться единственным путём к перемирию", — сделал вывод аналитик.
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