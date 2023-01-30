Гамильтон-Паркер: Третья мировая война будет вызвана катастрофой на Тайване в 2023 году

Британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, которого называют "новым Нострадамусом", считает, что Третья мировая война будет вызвана катастрофой в 2023 году. В полномасштабном конфликте Россия и Китай окажутся на одной стороне, подчеркнул он.

По мнению ясновидящего, война начнётся после столкновения подводных лодок или из-за крушения самолётов в районе Тайваня. Инцидент спровоцирует "самое серьёзное событие на ближайшие два года".

"Это будет конфликт из-за Тайваня, который, я думаю, произойдёт в этом году. Это будет серьёзной проблемой. Украина померкнет по сравнению с этим", — цитирует его слова Mirror.