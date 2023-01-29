Министр иностранных дел Анналена Бербок заявляла, что Европа, в частности Германия, ведёт войну против России. После этого её раскритиковали депутаты и партии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заступился за главу МИД после этих слов.
"Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации. Мы в федеральном правительстве полностью согласны с этим, и министр иностранных дел тоже так считает", — заявил Шольц в интервью немецкой газете Tagesspiegel.
Напоминаем, в ходе заседания ПАСЕ 24 января Бербок сказала, что Европа ведёт войну против РФ и призвала страны-союзники делать больше для Украины.
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