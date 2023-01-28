В Польше беженец с Украины откусил ухо у женщины и угнал её машину

В Польше беженец с Украины откусил ухо у женщины и забрал её машину. Об этом происшествии пишут польские СМИ.

По их информации, в городе Дембеце женщина-водитель остановилась на дороге, чтобы пропустить украинца, о чём потом сильно пожалела.

Украинец ворвался в салон автомобиля полячки и откусил ей кусочек уха, а затем выкинул женщину из машины, сел за руль её авто и уехал.

В полиции сообщили, что мужчина проехал по нескольким улицам и врезался в дорожный знак, а затем скрылся пешком. Нападавшего быстро задержали.

От нарушителя не пахло алкоголем, заявили полицейские.

Ранее жители Польши заявили о раздражении от украинских беженцев.