В Польше беженец с Украины откусил ухо у женщины и забрал её машину. Об этом происшествии пишут польские СМИ.
По их информации, в городе Дембеце женщина-водитель остановилась на дороге, чтобы пропустить украинца, о чём потом сильно пожалела.
Украинец ворвался в салон автомобиля полячки и откусил ей кусочек уха, а затем выкинул женщину из машины, сел за руль её авто и уехал.
В полиции сообщили, что мужчина проехал по нескольким улицам и врезался в дорожный знак, а затем скрылся пешком. Нападавшего быстро задержали.
От нарушителя не пахло алкоголем, заявили полицейские.
Ранее жители Польши заявили о раздражении от украинских беженцев.
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