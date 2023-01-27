Политолог Кочетков призвал не верить данным ВСУ о "десятках сбитых российских ракет"

По словам политолога, сопредседателя движения "Русский союз" Алексея Кочеткова, верить сообщениям украинской стороны о атаках ВС РФ на объекты энергетической сферы Украины не стоит.

Эти данные выглядят очень неправдоподобными и сбивчивыми, и с уверенностью можно сказать, что Киев постоянно выдаёт стопроцентные фейки.

"Все, что так или иначе касается действий украинских военных в публичном пространстве, лично мне давно уже не кажется адекватным. По сути, Украина уже давно не выдает никакой правдивой информации в своем информполе. Похоже, в этой стране просто нет такой культуры. Все, что они выдают, в том числе по поводу итогов ракетных атак России — это 100-процентные фейки, ложь и дезинформация. Поэтому и нет никаких оснований верить тем цифрам о "80 процентах сбитых российских ракет", — сказал Кочетков в разговоре с ФАН.

Эксперт напомнил, что командование ВСУ много раз уверяло, что у России не осталось ракет и беспилотников. И поэтому сейчас, когда украинцы говорят о "57 сбитых российских ракетах" — это очередная ложь, подтверждающая предыдущие небылицы.

Кочетков призвал "никогда и ни в чём" не верить военным ВСУ. Эксперт считает, что свою ложь Киев хочет использовать для получения западной авиации и ракет высокой дальности, показывая, что они "отлично умеют пользоваться" присылаемой им современной техникой.