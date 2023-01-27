Подоляк потребовал у НАТО добавить к танкам авиацию и дальнобойные ракеты

Советник главы Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские войска нуждаются не только в танках. Он призвал НАТО поставить в качестве военной помощи ВСУ истребители и дальнобойные ракеты.

Подоляк подчеркнул, что на данный момент у российской армии есть превосходство в тяжёлой артиллерии, поэтому при помощи дальнобойных ракет Киев сможет уничтожить склады с боеприпасами для артсистем.

Западная авиация необходима Украине, чтобы закрыть воздушное пространство над объектами критической инфраструктуры, подчеркнул советник ОП в эфире национального телемарафона. Киев намерен создать "уникальную систему закрытого неба", которая будет состоять из десятков разновидностей противоракетной обороны, отметил он.

В случае поставок самолётов Запада украинские войска смогут начать доминировать на поле боя, считает Подоляк.