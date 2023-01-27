Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВС РФ впервые применили против ВСУ под Артёмовском русский HIMARS
Клишас: операция ЕС по легализации украденного у России — позорный провал
Польша разругалась с Евросоюзом из-за лесов и заявила о праве вето
Newsweek: отсутствие топлива для "прожорливых" Abrams станет большой проблемой для ВСУ
Видеманн объяснил, почему Шольц согласился передать Киеву "Леопарды": было два варианта
Зеленский заявил о тяжёлой ситуации с энергоснабжением в шести регионах Украины
Трамп заявил, что на прекращение конфликта на Украине ему хватило бы 24 часа
Fox News: Байден пошутил о своих ляпах, трижды перепутав имя конгрессмена
FOXBusiness: последний отчёт о ВВП обещает США новую Великую депрессию

РВ: Гарматюк считает, что Россия и Украина могут мирно объединиться в единую страну

Мир

Для окончания конфликта на Украине и её объединения с Россией в единое государство имеются все основания, заявил политолог Владимир Гарматюк.

РВ: Гарматюк считает, что Россия и Украина могут мирно объединиться в единую страну

В интервью изданию "Русская Весна" он отметил, что для мирного урегулирования проблем должен быть создан совместный беспартийный парламент, который будет находиться и в РФ, и на Украине. Как пояснил эксперт, в его состав необходимо включить независимых депутатов.

"Парламенты примут постановление о прекращении вооружённого конфликта", — считает Гарматюк.

По его словам, в случае начала работы таких органов Киев и Москва могли бы договориться о завершении конфликта за один день. Он добавил, что следующим решением должно стать объединение РФ и Украины.

"Будут сделаны первые шаги к созданию новой демократической страны", — подчеркнул специалист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский лидер Владимир Путин стал для него "никем", а также призвал вывести войска РФ с территории страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву

Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.

Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
Merkur: поставки танков Leopard обернутся "логистическим кошмаром" для Украины
Знак зодиака 27 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Французский политик Филиппо: призывы Зеленского передать самолёты Киеву безумны
Журналист Владимир Соловьёв осудил Семёна Слепакова за песню о погибшем солдате ВС РФ
Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря
Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря
Последние материалы
Видеманн объяснил, почему Шольц согласился передать Киеву "Леопарды": было два варианта
Скиф-Тай-Дон, Минскин, Сингапура и другие породы кошек для небольших квартир
Зеленский заявил о тяжёлой ситуации с энергоснабжением в шести регионах Украины
Трамп заявил, что на прекращение конфликта на Украине ему хватило бы 24 часа
Fox News: Байден пошутил о своих ляпах, трижды перепутав имя конгрессмена
FOXBusiness: последний отчёт о ВВП обещает США новую Великую депрессию
Читатели Daily Mail назвали Зеленского безумцем из-за просьбы о самолётах
Президент Хорватии Миланович о заявлении Бербок: "Мы воюем с Россией? Я этого не знал"
Bloomberg: юристы ЕС заявили, что Россия может "занять" активы на восстановление Украины
Шимпанзе, косатки, слоны вошли в топ-5 самых умных животных на планете
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников