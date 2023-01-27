РВ: Гарматюк считает, что Россия и Украина могут мирно объединиться в единую страну

Для окончания конфликта на Украине и её объединения с Россией в единое государство имеются все основания, заявил политолог Владимир Гарматюк.

В интервью изданию "Русская Весна" он отметил, что для мирного урегулирования проблем должен быть создан совместный беспартийный парламент, который будет находиться и в РФ, и на Украине. Как пояснил эксперт, в его состав необходимо включить независимых депутатов.

"Парламенты примут постановление о прекращении вооружённого конфликта", — считает Гарматюк.

По его словам, в случае начала работы таких органов Киев и Москва могли бы договориться о завершении конфликта за один день. Он добавил, что следующим решением должно стать объединение РФ и Украины.

"Будут сделаны первые шаги к созданию новой демократической страны", — подчеркнул специалист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский лидер Владимир Путин стал для него "никем", а также призвал вывести войска РФ с территории страны.