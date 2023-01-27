Зеленский заявил о тяжёлой ситуации с энергоснабжением в шести регионах Украины

В шести регионах Украины складывается самая тяжёлая ситуация с энергоснабжением, следует из заявления президента страны Владимира Зеленского.

В своём видеообращении он отметил, что аварийные отключения зафиксированы практически по всему государству.

"Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях", — подчеркнул Зеленский.

26 января на Украине объявляли воздушную тревогу. В Киевской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях вводили превентивные отключения света из-за возможных атак на энергетическую систему.

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинская экономика держится исключительно на финансовой помощи Запада, однако Зеленский не сможет с помощью переданных денег восстановить энергетическую инфраструктуру страны.