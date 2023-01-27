В шести регионах Украины складывается самая тяжёлая ситуация с энергоснабжением, следует из заявления президента страны Владимира Зеленского.
В своём видеообращении он отметил, что аварийные отключения зафиксированы практически по всему государству.
"Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской, Львовской, Винницкой, Киевской, Сумской и Полтавской областях", — подчеркнул Зеленский.
26 января на Украине объявляли воздушную тревогу. В Киевской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях вводили превентивные отключения света из-за возможных атак на энергетическую систему.
Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинская экономика держится исключительно на финансовой помощи Запада, однако Зеленский не сможет с помощью переданных денег восстановить энергетическую инфраструктуру страны.
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