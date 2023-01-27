FOXBusiness: последний отчёт о ВВП обещает США новую Великую депрессию

Опубликованный накануне отчёт о состоянии американского ВВП предупреждает о новой Великой депрессии, которой граждане США не видели с 1932 года.

По данным экспертов Бюро экономического анализа, рост американской экономики продолжает падать, и ситуацию не спасают даже отдельные области, внёсшие положительный вклад.

"Реальный располагаемый доход жителей США летит в пропасть. Он сократился более чем на 1 триллион долларов", — отмечает аналитик издания FOXBusiness.

Он напомнил, что подобное положение дел наблюдалось лишь 1932 году, и тогда это закончилось Великой депрессией.

"Задолженность американцев по кредитным картам продолжает расти, а их сбережения в прошлом году упали на 1,6 триллиона долларов", — напоминает автор материала.