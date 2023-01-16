Экономист Рубини: ближайшее будущее экономики безрадостное, как Великая депрессия

Будущее мировой экономики на фоне военных кризисов, инфляции и угроз рецессии может стать таким же "безрадостным", как во времена Великой депрессии, заявил американский экономист Нуриэль Рубини.

По его мнению, экономические показатели на мировом рынке находятся под серьёзной угрозой.

"Мы переживаем мать всех долговых кризисов, — цитирует Рубини Нandelsblatt. — Наше ближайшее будущее может выглядеть таким же безрадостным, как Великая депрессия".

Ранее Pravda.Ru цитировала мнение американских аналитиков о том, что в 2023 году мировую экономику ждёт масштабная рецессия. По их мнению, несмотря на предпринимаемые шаги "обуздать" темпы инфляции не удаётся, тогда как показатели стремительно падают.

Для справки:

Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся 24 октября 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года. Ряд стран полностью прекратили строительство. Из-за безработицы и безденежья спрос на сельскохозяйственную продукцию упал 40—60 процентов.

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