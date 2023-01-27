Германии пришлось извиняться перед Африкой за оценку визита Лаврова

МИД Германии был вынужден принести извинения Африканскому союзу за едкий комментарий в отношении визита главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в ЮАР.

Так, ранее немецкий МИД высказал мнение, что Лавров приехал в Африку, чтобы рассказать о том, что "партнёры Украины хотят уничтожить все русское". Кроме того, в министерстве ехидно отметили, что российский политик прибыл "не на леопардов смотреть".

"Министр иностранных дел России Лавров находится в Африке не для того, чтобы смотреть на леопарда, а для того, чтобы заявить, что партнёры Украины хотят уничтожить все русское", — написали специалисты МИД ФРГ в соцсетях.

В ЮАР "шутку не оценили" и заявили, что Германия насмехается над Африкой, и напомнили, что немецкое представительство не раз бывало на континенте.

"Ваш босс (Анналена. — Прим. ред.)Бербок посетила Африканский союз, которого находится в одной из 20 стран Африки, с которыми Германия поддерживает тесные дипломатические отношения, — заявили в Африканском союзе. — Она пришла посмотреть на животных? Или Африканский континент, его люди и дикая природа для вас являются просто шуткой?"

В итоге немецкому МИД пришлось приносить свои извинения.