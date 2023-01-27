Захарова: послу Германии следует прояснить позицию о статусе ФРГ в конфликте на Украине

Немецкому послу в России следовало бы прояснить позицию МИД Германии о статусе страны в конфликте на Украине, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Министр иностранных дел Германии заявляет, что её страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же Министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить", — заявила Захарова.

Ранее немецкие власти заявили, что поставки оружия киевскому режиму не означают, что Берлин стал стороной конфликта между Украиной и Россией.

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