WSJ: США заставляют Турцию отказаться от авиарейсов из России

Вашингтон давит на Анкару, требуя, чтобы она прекратила принимать и обслуживать рейсы российских авиакомпаний, эксплуатирующих американские самолёты Boeing, сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, в декабре 2022 года помощник министра торговли Теа Розман Кендлер передала турецким коллегам, что им будет грозить тюрьма и штрафы, если они будут предоставлять американским самолётам российских авиакомпаний такие услуги, как дозаправка и замена запчастей.

В зависимости от того, как разрешится данная ситуация, станет ясно, смогут ли США организовать для России долгосрочную изоляцию или Москва продолжит вести экономическое сотрудничество при посредничестве третьих стран.

В начале марта прошлого года американская компания Boeing прекратила техобслуживание самолетов в России из-за ситуации на Украине.