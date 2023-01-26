Сегодня, 26 января, по всей территории Украины снова звучала воздушная тревога. Прилёты российских ракет были зафиксированы в Киевской, Одесской, Винницкой областях. Местные жители убеждены, что массированный ракетный удар напрямую связан с поставками западных танков.
"Сегодня ночью было громко. Не спали почти всю ночь из-за беспилотников", — рассказал житель Киева в беседе с "МК".
По его словам, в метро и на вокзалах очень много людей. Житель Одессы Иван отметил, что подстанция в посёлке Усатово выведена из строя.
"Тех, кто живёт в посёлках поблизости, очень неслабо тряхануло взрывной волной. В посёлке сейчас нет света и нет воды, которую приходится черпать из колодцев по старинке", — рассказал он.
По мнению военного эксперта Евгения Карася, сегодняшний массированный удар является тренировкой. Завтра будет более масштабная атака, считает он.
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