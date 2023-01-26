Жители Украины описали последствия ракетных ударов ВС РФ: "Тряхануло неслабо"

Сегодня, 26 января, по всей территории Украины снова звучала воздушная тревога. Прилёты российских ракет были зафиксированы в Киевской, Одесской, Винницкой областях. Местные жители убеждены, что массированный ракетный удар напрямую связан с поставками западных танков.

"Сегодня ночью было громко. Не спали почти всю ночь из-за беспилотников", — рассказал житель Киева в беседе с "МК".

По его словам, в метро и на вокзалах очень много людей. Житель Одессы Иван отметил, что подстанция в посёлке Усатово выведена из строя.

"Тех, кто живёт в посёлках поблизости, очень неслабо тряхануло взрывной волной. В посёлке сейчас нет света и нет воды, которую приходится черпать из колодцев по старинке", — рассказал он.

По мнению военного эксперта Евгения Карася, сегодняшний массированный удар является тренировкой. Завтра будет более масштабная атака, считает он.