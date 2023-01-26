Евросоюз будет выдавать Киеву уклоняющихся от мобилизации украинцев

Киев попросил Евросоюз помочь в розыске, поимке и переправке граждан Украины призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации.

Литва уже выразила согласие сотрудничать с киевскими властями по этому поводу.

Ранее украинский телеведущий и журналист Руслан Осташко сообщил, что все выезды из Львова перекрыты — правоохранители досматривают каждый автомобиль с целью обнаружения мужчин призывного возраста. По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, очередная волна мобилизации на Украине вышла за рамки разумного: мужчин ловят на улицах и силой отправляют на фронт. При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что жителям Херсона вручают повестки под дулом автомата.

Есть информация, что украинские власти планируют увеличить численность армии на 150 тысяч человек.