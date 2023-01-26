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РИА Новости: Сделка по продаже F-16 вынудит Эрдогана пустить Швецию в НАТО

Мир

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нежелании одобрять заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

РИА Новости: Сделка по продаже F-16 вынудит Эрдогана пустить Швецию в НАТО

Причиной тому стал митинг в Стокгольме, в ходе которого активист Расмус Палудан прилюдно сжёг Коран. После чего Анкара осудила разрешившие митинг шведские власти за поощрение исламофобии.

Примечателен также тот факт, что Эрдоган сделал противостояние диктанту НАТО частью своей кампании в рамках грядущих президентских выборов, которые должны состояться уже в мае 2023 года.

Однако, по мнению обозревателя РИА "Новости" Рената Абдуллина, Турцию могут заставить изменить свою позицию.

После резкого заявления Анкары в Вашингтоне вновь активизировали обсуждение передачи Турции истребителей F-16. В США намекнули, что конгресс одобрит замороженную в 2020 году сделку, если Эрдоган позволит Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Белый дом также не перестаёт задабривать Анкару на дипломатическом уровне, отмечая её участие в зерновой сделке.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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