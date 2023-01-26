Генерал Бертолини заявил, что между Россией и НАТО уже идёт необъявленная война

Поставки западных танков на Украину говорят о том, что НАТО принимает активное участие в конфликте. Об этом заявил итальянский генерал Марко Бертолини. Он подчеркнул, что для начала полномасштабного столкновения России и Североатлантического альянса не нужны официальные заявления.

"НАТО принимает непосредственное участие. Ещё не со своими людьми, но, конечно, с его собственной силой", — указал Бертолини в интервью Il Giornale.

Военно-политический блок не посылает своих солдат на Украину, однако активно применяет лексикон войны против России, отметил генерал.

Он подчеркнул, что антироссийские санкции, конфискации активов и поставки тяжёлого вооружения в Киев являются элементами войны.