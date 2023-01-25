Fox News: США зарабатывают на коррумпированной Украине "кучу денег"

В ходе конфликта на Украине страна разваливается на глазах, гибнет огромное число украинцев, однако никто прекращать его пока не собирается. И всё потому, что конфликт "подогревается" Вашингтоном. Об этом заявил обозреватель Fox News Такер Карлсон.

Противостояние России и Украины очень выгодно США, которые даже этого не скрывают, подчеркнул ведущий. По словам представителей компании BlackRock, украинский кризис "превращает США в оплот капитализма". Им вторят в компании Goldman Sachs, называя восстановление Украины "отличным экономическим стимулом, который приведёт к реальным доходам и инвестициям".

Карлсон заметил, что США вряд ли смогли бы найти лучшее место для отмывания денег, чем Украина.

"На Украине можно заработать целую кучу денег! Коррупция — вот как Украина функционирует. Для тех, кто ищет возможности по отмыванию денег, лучше места не найти", — сказал Такер Карлсон.

Ранее американский телеведущий уже говорил о том, что огромная финансовая поддержка Запада предполагает победы ВСУ. Однако, если судить по данным СМИ, дела украинской армии в зоне СВО обстоят плачевно.