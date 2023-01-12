Зеленский получает от США по одному миллиону долларов за каждый день конфликта на Украине, заявил политолог

Экс-депутат Госдумы, политолог Сергей Марков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский жертвует жизнями своих сограждан за один миллион американских долларов в день.

По словам эксперта, не зря в конгрессе США прозвучало предложение установить бюст Зеленского в Белом доме, поскольку украинский лидер делает всё, чтобы угодить Вашингтону.

"Ради интересов США Зеленский погубил 100 тысяч солдат Украины и оставил без крова миллионы жителей Украины. Сам Зеленский рискует жизнью и готов бороться за интересы США до последнего украинца. Правда, за деньги. За миллион долларов в день", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Он предположил, что американские конгрессмены могли иметь в виду установку бюста посмертно.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал инициативу республиканца Джо Уилсона, который предложил установить бюст Зеленского в Белом доме. Карлсон назвал эту идею безумной, поскольку Зеленский — диктатор.