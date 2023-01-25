Washington Post: США планируют продолжить сдерживание РФ после украинского конфликта

Власти Украины и США понимают, что украинская армия не сможет захватить Крым, сообщает журналист Дэвид Игнатиус в статье для газеты Washington Post.

"Тотальная украинская кампания по захвату Крымского полуострова нереальна", — отмечается в материале.

По словам автора, в Вашингтоне начали думать над тем, как распределить военный баланс сил после того, как завершится украинский конфликт. Мирное соглашение должно включать гарантии "ненападения" РФ на Украину в будущем, считают в Белом доме.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не намерен подписывать с Россией мирные соглашения по типу Минских договорённостей.