Власти Украины и США понимают, что украинская армия не сможет захватить Крым, сообщает журналист Дэвид Игнатиус в статье для газеты Washington Post.
"Тотальная украинская кампания по захвату Крымского полуострова нереальна", — отмечается в материале.
По словам автора, в Вашингтоне начали думать над тем, как распределить военный баланс сил после того, как завершится украинский конфликт. Мирное соглашение должно включать гарантии "ненападения" РФ на Украину в будущем, считают в Белом доме.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не намерен подписывать с Россией мирные соглашения по типу Минских договорённостей.
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