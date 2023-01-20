TAC: в США считают безумным заявление Вашингтона по поводу возможности захвата Крыма

Заявление властей США о возможности захвата Крыма Украиной — это чистое безумие, оно грозит Западу самыми мрачными последствиями. Так считает Род Дреер, обозреватель издания The American Conservative.

Автор назвал "дураками" американские власти, которые считают, что вторжение в хорошо укреплённую российскую территорию сойдёт им с рук.

"Господи, какие же дураки. Черноморский флот России базируется в Севастополе. Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить конфликт на территорию с тщательно укрепленным и усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Какое безумие!" — написал Дреер.

Автор напомнил, что если американцы дадут Киеву оружие для нападения на Крым, это стопроцентно приведёт к жесточайшей эскалации с самыми непредсказуемыми последствиями.

Дреер отметил, что ударить по Крыму украинцы смогут только при поддержке США, и более сокрушительной провокации в отношении России представить себе невозможно.

"Вашингтон играет с огнем", — подчеркнул автор.