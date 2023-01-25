Арестович заявил, что причиной увольнения украинских чиновников является их "тяжкий грех"

Алексей Арестович объяснил, почему на Украине прошли кадровые чистки.

Украинский военный аналитик считает, что увольнения чиновников — это способ Владимира Зеленского навести порядок.

Он отметил, что президент Украины дал политическую оценку действиям чиновников, а далее разбираться будут судебные органы.

"Если факт коррупции доказан, не имеют значения должность и фамилия — никакие. Воровать — грех. Воровать у своих — тяжкий грех. Воровать на крови своих — хуже, чем грех", — выразил своё мнение бывший советник офиса президента Украины.

Он напомнил, что украинцы из последних возможностей стараются помогать своей армии. Даже пенсионеры, по его словам, отдают половину своей пенсии ВСУ.

"Тут судить нужно по всей строгости закона и в том числе — с учётом военного времени", — объяснил Арестович.

Ранее Алексей Арестович высказался о передаче Украине танков Leopard.