Сенатор-республиканец Линдси Грэм убеждён, что российские войска планируют перейти в наступление на востоке Украины. Кроме того, по его мнению, в ход спецоперации может вмешаться Белоруссия, после чего армия Союзного государства возьмёт под контроль Киев.
Грэм считает, что изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ могут поставки западных танков и разведданные Запада. В таком случае украинские войска остановят масштабное наступление противника, указал политик.
"Я считаю, что у нас есть возможность, которая выпадает только раз в поколение: сломать хребет российской армии, не отправляя на поле боя американских или немецких солдат. Украинцы могут победить русских, если мы обеспечим их оружием и разведданными", — заявил Линдси Грэм в интервью Spiegel.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.