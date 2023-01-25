Spiegel: сенатор Грэм заявил, что у Запада есть шанс сломать хребет ВС РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм убеждён, что российские войска планируют перейти в наступление на востоке Украины. Кроме того, по его мнению, в ход спецоперации может вмешаться Белоруссия, после чего армия Союзного государства возьмёт под контроль Киев.

Грэм считает, что изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ могут поставки западных танков и разведданные Запада. В таком случае украинские войска остановят масштабное наступление противника, указал политик.

"Я считаю, что у нас есть возможность, которая выпадает только раз в поколение: сломать хребет российской армии, не отправляя на поле боя американских или немецких солдат. Украинцы могут победить русских, если мы обеспечим их оружием и разведданными", — заявил Линдси Грэм в интервью Spiegel.