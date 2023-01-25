TopWar: Вашингтон подготовил Украину к броску на Крым

Украина и Россия готовятся очередному витку противостояния. Затишье на западном фронте в ближайшем будущем сменится массированными ударами и всё это не без помощи Запада.

США хотят прервать затяжное позиционное противостояние, анонсировав поставку натовской техники общим объёмом в несколько сотен вполне современных единиц, пишет портал TopWar.

Украина ждёт (кроме основных танков — "Леопардов", "Абрамсов" и т. д., и боевых самолётов США):

900 боевых машин пехоты, бронетранспортёров и прочей легкой брони;

более 80 артиллерийских орудий;

дальнобойные ракеты GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) для HIMARS, способные летать на 150-160 км.

Вашингтон открыто поставил их в список, понимая, что они пригодны для атаки на Крым. Такая цель была объявлена еще прошлым летом, и с тех пор Запад так накачал оружием Украину, что могла сложиться иллюзия реальности достижения подобного.

Поставленными GLSDB украинцы — увы — могут обстрелять линию Евпатория — Новосёловское — Джанкой — Стрелковое.

"По идее российские ПВО спокойно отработают такую бомбу с крыльями, но линия боевого соприкосновения — это почти тысяча километров. А при таком раскладе в пределах досягаемости оказываются Курск, Белгород, Луганск и Мариуполь", — пишут авторы.

Логика у американцев такая — как только ВСУ войдут в Крым, Россия тут же попросит мирные переговоры

Насколько этот стратегический план вообще реален?

"В Херсонской области проще всего наступать. Вокруг степь, минимальная урбанизация и проходимый для транспорта грунт. Запад выдал приличное количество высокоподвижной бронетехники — Stryker, "колёсные танки" AMX-10RC, HMMWW и MRAP на базе грузовиков. Таким образом, до Перекопского перешейка по прямой получается около 90-100 км. Удар по Крыму при этом устроить проще, чем вести бои в Донбассе", — рассуждают в ВСУ.

Только, как обычно, всё определяют нюансы.

"Как предполагается переправлять ударную группировку через Днепр под неистовейшим огнём ВС РФ — артиллерии, авиации, танков, ракет?" — спрашивают военные. "При массированном наступлении техника ВСУ подойдёт к Днепру, где со средствами поражения у российских подразделений всё в порядке. Прорыв фронта приведёт к бреши в обороне других направлений, куда Россия и ударит однозначно", — считают эксперты.

Так что вариант прохождения частей ВСУ через "бутылочное горлышко" Перекопского перешейка сейчас остаётся таким же фантастичным, как обещанный Киевом украинский рывок на Москву.

Но Запад и Киев это не смущает. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что удары по избалованным и нежным Москве, Питеру и Екатеринбургу (вот удивятся жители "сурового города"!) — это неизбежность.

Что будет дальше — довольно легко предугадать. В проекте "Пинта разума" пишут, что вслед за танками Украина получит боевые вертолёты и самолёты, а затем на фронте будет всё время увеличиваться количество западных ЧВК и военнослужащих стран НАТО в формате "отпускников".

Финальная точка — ввод войск альянса на Украину.

Ответить на это можно только реальным созданием запредельных рисков для США — то есть реальной угрозой применения ядерного оружия (здесь у России преимущество из-за принятия на вооружение гиперзвуковых носителей) или уничтожением американской спутниковой группировки, считают военспецы.

Правда, это уже даже не "90 секунд до ядерной полуночи", как на "часах Судного дня", а "без 10 секунд началось"…