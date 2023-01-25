Володин: страны Прибалтики утратили суверенитет, сотрудничество с ними невозможно

Страны Прибалтики, которые на протяжении 30 лет твердили о своей независимости, утратили суверенитет. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, руководители Литвы, Латвии и Эстонии серьёзно зависят от США, ведь именно Вашингтон принимает за них все политические решения. Он также обратил внимание на сокращение населения в Прибалтике. Как пояснил спикер ГД, многие жители этих государств уехали на заработки в другие страны.

Володин добавил, что экономические показатели в Литве, Латвии и Эстонии признаны худшими во всём Евросоюзе. Они преуспевают лишь в распространении русофобских настроений, уточнил политик. Кроме того, председатель Госдумы подчеркнул: Прибалтика бьёт мировые рекорды по количеству нарушений прав человека.

"Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности", — резюмировал Володин.

Он считает, что Москве уже давно нужно было понизить уровень дипломатических связей с Эстонией и Латвией.