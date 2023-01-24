Носович: отношения РФ и Прибалтики после понижения дипотношений никак не изменятся

После понижения дипломатических отношений России со странами Прибалтики ничего не изменится, поскольку отношения уже и так "на дне". Об этом заявил политолог Александр Носович в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, с Литвой у России давно слабые связи.

"Просто была формальность приведена в соответствие с реальностью. То же самое будет с Латвией и Эстонией", — объяснил аналитик.

Также не произойдёт стратегических изменений и с точки зрения экономических отношений с Прибалтикой, считает собеседник издания.

У стран Прибалтики есть план "размежевания" с Россией. Отстранение затрагивает и экономику и энергетическую инфраструктуру, заметил он.

"Москва ещё несколько лет назад закрыла торговые представительства в странах Балтии, которые как раз отвечали за развитие экономических связей", — заключил Носович.