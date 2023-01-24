После понижения дипломатических отношений России со странами Прибалтики ничего не изменится, поскольку отношения уже и так "на дне". Об этом заявил политолог Александр Носович в беседе с Pravda.Ru.
По словам эксперта, с Литвой у России давно слабые связи.
"Просто была формальность приведена в соответствие с реальностью. То же самое будет с Латвией и Эстонией", — объяснил аналитик.
Также не произойдёт стратегических изменений и с точки зрения экономических отношений с Прибалтикой, считает собеседник издания.
У стран Прибалтики есть план "размежевания" с Россией. Отстранение затрагивает и экономику и энергетическую инфраструктуру, заметил он.
"Москва ещё несколько лет назад закрыла торговые представительства в странах Балтии, которые как раз отвечали за развитие экономических связей", — заключил Носович.
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