Лукашенко сменил американский компьютер на белорусский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от компьютера американской компании Apple и перешёл на белорусское устройство марки Horizont.

Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию белорусского монитора с логотипом Horizont, который стоит на рабочем месте Лукашенко. Ранее блогер Антон Шабашов призвал президента отказаться от американского компьютера в пользу отечественного. Лукашенко одобрил идею и заказал у компании "Горизонт" монитор и системный блок.

В пятницу, 20 января белорусский лидер посетил выставку "Беларусь интеллектуальная", где компания "Горизонт" презентовала свою технику. На мероприятии Лукашенко признался, что поручил убрать со своего рабочего стола компьютер Apple и поставить на его место технику, произведённую в Белоруссии.