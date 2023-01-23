Премьер-министр Японии Фумио Кисида: Япония намерена срочно повысить рождаемость в стране

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обозначил важность увеличения рождаемости в стране.

Политик подчеркнул, что в скором времени правительство намерено дать старт инициативам по решению данной проблемы.

"Сейчас или никогда. Этот вопрос больше не терпит отлагательств", — цитирует японского премьера агентство Reuters.

В последние годы власти Японии активно агитируют свой народ рожать больше детей. Чиновники повышают размер денежных пособий и премий за новорождённых.

Однако, согласно статистике, в вопросе трат на воспитание детей Япония занимает третье место. По этой причине только за 2022 год рождаемость в стране сократилась на 800 000 человек.

Население страны стареет, а работоспособные японцы не могут обеспечивать пенсионеров.

В 2023 году Токио планирует удвоить бюджет на расходы в отношении детей к лету, а уже этой весной создать новое государственное агентство по контролю за делами детей и семьи.