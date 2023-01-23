Премьер-министр Японии Фумио Кисида обозначил важность увеличения рождаемости в стране.
Политик подчеркнул, что в скором времени правительство намерено дать старт инициативам по решению данной проблемы.
"Сейчас или никогда. Этот вопрос больше не терпит отлагательств", — цитирует японского премьера агентство Reuters.
В последние годы власти Японии активно агитируют свой народ рожать больше детей. Чиновники повышают размер денежных пособий и премий за новорождённых.
Однако, согласно статистике, в вопросе трат на воспитание детей Япония занимает третье место. По этой причине только за 2022 год рождаемость в стране сократилась на 800 000 человек.
Население страны стареет, а работоспособные японцы не могут обеспечивать пенсионеров.
В 2023 году Токио планирует удвоить бюджет на расходы в отношении детей к лету, а уже этой весной создать новое государственное агентство по контролю за делами детей и семьи.
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