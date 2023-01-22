Пользователи Twitter* раскритиковали Боба Рэя после его слов о войне с Россией

Постоянный представитель Канады при ООН Боб Рэй призвал весь мир объединиться против России и оказать значительную поддержку Украине. Однако пользователи Twitter* предложили ему лично отправиться на фронт.

Один из комментаторов подчеркнул, что канадцы не пойдут участвовать в вооружённом конфликте. Он назвал Украину коррумпированной страной, которая оказалась втянута в прокси-войну с целью ослабления России.

"Россия уже выиграла этот конфликт против НАТО, и в глубине души вы это знаете. Как далеко зайдёт Запад, чтобы не потерять лицо?" — подытожил юзер под ником Нельсон Дефорж.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.