Постоянный представитель Канады при ООН Боб Рэй призвал весь мир объединиться против России и оказать значительную поддержку Украине. Однако пользователи Twitter* предложили ему лично отправиться на фронт.
Один из комментаторов подчеркнул, что канадцы не пойдут участвовать в вооружённом конфликте. Он назвал Украину коррумпированной страной, которая оказалась втянута в прокси-войну с целью ослабления России.
"Россия уже выиграла этот конфликт против НАТО, и в глубине души вы это знаете. Как далеко зайдёт Запад, чтобы не потерять лицо?" — подытожил юзер под ником Нельсон Дефорж.
*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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