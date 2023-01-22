Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ABC News: Маккол призвал США передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму
Скотт Риттер: Украину обрекли на поражение политические междоусобицы
Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным прибыла в Тегеран с официальным визитом
Депутат ГД: Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева
Baijiahao: Россия хладнокровно перешла к действиям на Украине в ответ на угрозы НАТО
В Польше заметили эшелон с БМП "Брэдли" вблизи границы с Украиной
WarGonzo: Жестокие бои на подступах к Белогоровке
Гайдай: Россия подтянула "огромные" резервы в Луганской области, они постоянно атакуют
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летящий из Польши, сообщил о бомбе на борту

Пользователи Twitter* раскритиковали Боба Рэя после его слов о войне с Россией

Мир

Постоянный представитель Канады при ООН Боб Рэй призвал весь мир объединиться против России и оказать значительную поддержку Украине. Однако пользователи Twitter* предложили ему лично отправиться на фронт.

Один из комментаторов подчеркнул, что канадцы не пойдут участвовать в вооружённом конфликте. Он назвал Украину коррумпированной страной, которая оказалась втянута в прокси-войну с целью ослабления России.

"Россия уже выиграла этот конфликт против НАТО, и в глубине души вы это знаете. Как далеко зайдёт Запад, чтобы не потерять лицо?" — подытожил юзер под ником Нельсон Дефорж.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии

Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.

Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии
WSWS: США готовятся к вводу войск НАТО на Украину из-за растущих потерь ВСУ
WSWS: США готовятся к вводу войск НАТО на Украину из-за растущих потерь ВСУ
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
Коллективный Запад заявил о пересмотре потолка цен на российскую нефть
Знак зодиака 22 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории Сергей Лебедев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев
Die Tageszeitung: немецкая полиция выгнала трёх украинок из приюта в Гамбурге среди ночи
Экс-советник главы ОП Зеленского Арестович впервые заявил о высоком риске поражения ВСУ в ходе СВО
Полковник Макгрегор заявил, что США пытались обмануть Путина за счёт Украины
Полковник Макгрегор заявил, что США пытались обмануть Путина за счёт Украины
Последние материалы
Делегация Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным прибыла в Тегеран с официальным визитом
Депутат ГД: Арестович подписал себе приговор словами о поражении Киева
Пользователи Twitter* раскритиковали Боба Рэя после его слов о войне с Россией
Baijiahao: Россия хладнокровно перешла к действиям на Украине в ответ на угрозы НАТО
В Польше заметили эшелон с БМП "Брэдли" вблизи границы с Украиной
WarGonzo: Жестокие бои на подступах к Белогоровке
Гайдай: Россия подтянула "огромные" резервы в Луганской области, они постоянно атакуют
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летящий из Польши, сообщил о бомбе на борту
Секретарь СНБО Украина Алексей Данилов: Киев остается главной целью фантазий Путина
Арестович пожаловался, что его слова вырывают из контекста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников