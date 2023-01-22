Baijiahao: Россия хладнокровно перешла к действиям на Украине в ответ на угрозы НАТО

В ходе встречи представителей стран НАТО на базе Рамштайн в Германии активно обсуждалась дальнейшая военная помощь Украине. Запад планирует поставить в Киев не только системы противовоздушной обороны, но и танки.

Прошедший саммит продемонстрировал, что Берлин и Вашингтон рано или поздно направят в качестве военной помощи ВСУ тяжёлую артиллерию, указали китайские аналитики. Однако ответ России не заставил долго ждать, отметили эксперты.

"Помощь в виде тяжёлых танков, вероятно, только вопрос времени. НАТО раскрыло свои карты, чтобы напугать Россию, и ВС РФ хладнокровно перешли к действиям", — говорится в материале Baijiahao.

Российские войска начали вытеснять противника в Запорожской области, что является тяжёлым испытанием для ВСУ, указали аналитики.

"В условиях сильного давления украинская армия не может отправить резервы на другой участок фронта, а её лучшие подразделения сейчас находятся именно в Донбассе", — сказано в публикации.