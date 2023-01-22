В ходе встречи представителей стран НАТО на базе Рамштайн в Германии активно обсуждалась дальнейшая военная помощь Украине. Запад планирует поставить в Киев не только системы противовоздушной обороны, но и танки.
Прошедший саммит продемонстрировал, что Берлин и Вашингтон рано или поздно направят в качестве военной помощи ВСУ тяжёлую артиллерию, указали китайские аналитики. Однако ответ России не заставил долго ждать, отметили эксперты.
"Помощь в виде тяжёлых танков, вероятно, только вопрос времени. НАТО раскрыло свои карты, чтобы напугать Россию, и ВС РФ хладнокровно перешли к действиям", — говорится в материале Baijiahao.
Российские войска начали вытеснять противника в Запорожской области, что является тяжёлым испытанием для ВСУ, указали аналитики.
"В условиях сильного давления украинская армия не может отправить резервы на другой участок фронта, а её лучшие подразделения сейчас находятся именно в Донбассе", — сказано в публикации.
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