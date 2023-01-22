Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкор Сладков заявил, что "точно будет" вторая волна частичной мобилизации
Сладков: Украина оказалась на западном бронеподсосе
Глава украинской разведки Буданов подтвердил, что агента ГУР Киреева казнила СБУ, чтобы не дать Киеву выиграть время
В Госдуме предлагают убрать из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ" и другие произведения
ГУР Украины Юсов анонсировал освобождение Кинбурнской косы от ВС РФ к лету 2023 года
Сотрудница иностранного легиона Файк заявила о данных, которые развалят войска ВСУ
В разведке Украины назвали сроки окончания СВО: середина лета
Читатели NZZ высмеяли Елену Зеленскую после её слов о зелёной футболке мужа
Арестович заявил о желании украинцев "разосраться по любому подходящему поводу"

Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии

Мир

На днях Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны. Они указали на необходимость не допускать этого "даже на метр". Представители ведомства рассказали о мерах, призванных защитить Варшаву от предполагаемого вторжения, пишет Defence24.

План ВС РФ по вторжению в Польшу
План ВС РФ по вторжению в Польшу

Для этого планируется нарастить численность польской армии до 300 тысяч человек (250 тысяч профессиональных солдат и 50 тысяч войск теробороны). Также предполагается форсирование переоснащения армии и увеличение военных расходов до 3% ВВП.  

Доклад чиновников был представлен в виде слайдов, которые раскрывали "тактику России, которая не имеет прецедентов в истории". На фотографиях были изображены солдаты и танки НАТО на учениях. На штабной схеме показан удар по Варшаве, идущий с территории Германии. Также был продемонстрирован кадр из фильма "Звёздные войны". На нём происходит сражение в космосе между истребителями повстанцев и империи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
WSWS: США готовятся к вводу войск НАТО на Украину из-за растущих потерь ВСУ

США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.

WSWS: США готовятся к вводу войск НАТО на Украину из-за растущих потерь ВСУ
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
Коллективный Запад заявил о пересмотре потолка цен на российскую нефть
Die Tageszeitung: немецкая полиция выгнала трёх украинок из приюта в Гамбурге среди ночи
Знак зодиака 22 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории Сергей Лебедев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев
Экс-советник главы ОП Зеленского Арестович впервые заявил о высоком риске поражения ВСУ в ходе СВО
Полковник Макгрегор заявил, что США пытались обмануть Путина за счёт Украины
Глава Tesla Илон Маск назвал безжалостной эскалацией намерение США помочь Киеву в захвате Крыма
Глава Tesla Илон Маск назвал безжалостной эскалацией намерение США помочь Киеву в захвате Крыма
Последние материалы
Военкор Сладков заявил, что "точно будет" вторая волна частичной мобилизации
Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии
Сладков: Украина оказалась на западном бронеподсосе
Глава украинской разведки Буданов подтвердил, что агента ГУР Киреева казнила СБУ, чтобы не дать Киеву выиграть время
В Госдуме предлагают убрать из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ" и другие произведения
ГУР Украины Юсов анонсировал освобождение Кинбурнской косы от ВС РФ к лету 2023 года
Сотрудница иностранного легиона Файк заявила о данных, которые развалят войска ВСУ
В разведке Украины назвали сроки окончания СВО: середина лета
Читатели NZZ высмеяли Елену Зеленскую после её слов о зелёной футболке мужа
Арестович заявил о желании украинцев "разосраться по любому подходящему поводу"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников