Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии

На днях Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны. Они указали на необходимость не допускать этого "даже на метр". Представители ведомства рассказали о мерах, призванных защитить Варшаву от предполагаемого вторжения, пишет Defence24.

План ВС РФ по вторжению в Польшу

Для этого планируется нарастить численность польской армии до 300 тысяч человек (250 тысяч профессиональных солдат и 50 тысяч войск теробороны). Также предполагается форсирование переоснащения армии и увеличение военных расходов до 3% ВВП.

Доклад чиновников был представлен в виде слайдов, которые раскрывали "тактику России, которая не имеет прецедентов в истории". На фотографиях были изображены солдаты и танки НАТО на учениях. На штабной схеме показан удар по Варшаве, идущий с территории Германии. Также был продемонстрирован кадр из фильма "Звёздные войны". На нём происходит сражение в космосе между истребителями повстанцев и империи.