После завершения спецоперации на Украине Россия готовится к усиленной военной угрозе на протяжении ещё многих лет. Об этом проинформировала британская разведка.
Эксперты считают, что по этой причине ВС РФ планируют увеличить численность армии до 2026 года на 11%, то есть до 1,5 млн человек.
"Планы Сергея Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство, скорее всего, считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится ещё много лет после нынешнего военного конфликта в Украине. Однако России, скорее всего, будет трудно укомплектовать персонал и оснастить запланированное расширение", — отмечает разведка Британии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.