Defence Intelligence: РФ готовится к усиленной военной угрозе на протяжении многих лет после завершения СВО на Украине

После завершения спецоперации на Украине Россия готовится к усиленной военной угрозе на протяжении ещё многих лет. Об этом проинформировала британская разведка.

Эксперты считают, что по этой причине ВС РФ планируют увеличить численность армии до 2026 года на 11%, то есть до 1,5 млн человек.

"Планы Сергея Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство, скорее всего, считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится ещё много лет после нынешнего военного конфликта в Украине. Однако России, скорее всего, будет трудно укомплектовать персонал и оснастить запланированное расширение", — отмечает разведка Британии.