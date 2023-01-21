Руководство Минобороны Украины вызвали в Раду после скандала с закупкой продуктов для ВСУ

Руководство Минобороны Украины вызвали в Раду после скандала с закупкой продуктов для ВСУ. Об этом сообщают местные СМИ. По их информации, заседание украинского парламента по этому вопросу должно состояться в ближайшие часы. Оно пройдет в закрытом режиме.

Напомним, накануне на Украине разразился скандал, связанный с закупкой продуктов для ВСУ. Украинские журналисты решили сравнить цены, по которым закупает продукты украинская армия, с розничными ценами на те же продукты в супермаркетах "Сильпо".

Цены на капусту оказались завышены в 2,5 раза, на консервированную кукурузу в 2 раза, на яйца в 2,4 раза, на картошку в 2,8 раза.