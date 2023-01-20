В Белоруссии рок-группу Tor Band признали экстремистской из-за поддержки оппозиции в 2020 году

Белорусскую рок-группу Tor Band признали экстремистской организацией за поддержку оппозиции во время выборов президента страны.

Сообщение белорусского МВД гласит, что деятельность музыкальные коллектива запрещена на территории государства.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте приняли резолюцию по поводу организации трибунала над Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

В перечне запрещённых экстремистских формирований значится уже 109 организаций. Музыкальная группа в него внесена впервые.

Как сообщает издание newizv.ru, осенью 2022 года сообщалось о задержании участников рок-группы. Исполнителей несколько раз арестовывали за распространение композиций, признанных экстремистскими материалами.

Рок-группа из четырёх музыкантов появилась в 2018 году. Песни Tor Band сопровождали акции протеста против избрания президентом Белоруссии Александра Лукашенко.