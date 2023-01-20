Ксавье Моро: танки Challenger, Leopard и Abrams не пройдут по мостам Украины

Танки Challenger 2, Leopard 2 и Abrams, которые Владимир Зеленский просит у Запада, слишком тяжёлые, и их выдержат далеко не все мосты Украины. Об этом рассказал эксперт по геополитике Ксавье Моро.

Он объяснил в беседе с РИА Новости, что огромное разнообразие оружия в небольших количествах, которое есть на Украине сейчас, создаёт очень большие логистические проблемы уже несколько месяцев.

Дело в том, что все эти вооружения разные, они отличаются техническими характеристиками, им не подходят одинаковые боеприпасы, заметил аналитик.

Кроме того, британский танк Challenger 2, как и немецкий Leopard 2, и американский Abrams, слишком тяжёлые, чтобы проходить по украинским мостам. И это понимают в странах НАТО, считает собеседник издания.

По его мнению, разговоры о возвращении Крыма при помощи этой разнородной тяжёлой техники, не что иное как чистая пропаганда.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна проиграть в конфликте и попросил у НАТО больше оружия.