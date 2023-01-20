Захарова предложила США завернуть свою демократию в конституцию и выбросить на помойку истории

Мария Захарова предложила США завернуть свою демократию в конституцию и выбросить на помойку истории. Такое заявление официальный представитель МИД России сделала в своём Telegram-канале.

Поводом к нему послужило заявление телекомпании Фокс Ньюз о том, что Джордж Сорос в течение многих лет платил 54 влиятельным деятелям СМИ за освещение мировых событий в выгодном ему свете. Среди них Захарова упоминает CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post.

"Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории", - пишет Захарова.

По мнению дипломата, данная информация произведет в американском обществе эффект разорвавшейся бомбы. Ведь именно Вашингтон всегда заявлял, что свобода СМИ является основой демократического государства.