В Белом доме ответили на заявление Медведева о ядерной войне

Власти США выразили озабоченность после заявления первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Дмитрия Медведева о ядерной войне. Такое мнение озвучила на брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. Документ опубликован на официальном сайте президента США.

"Думаю, вы слышали, как президент сам говорил в прошлом, что подобная риторика опасна", - заявила Далтон.

По ее словам, сама она заявление Медведева не читала и посоветовала журналистам обратиться за комментариями в Службу национальной безопасности.

Ранее Дмитрий Медведев озвучил возможную причину начала ядерной войны. По его мнению, "ядерные державы никогда не терпели поражения в противостояниях, от которых зависит их судьба".