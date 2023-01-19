Будапешт потребовал от Киева немедленно прекратить зверства против венгров

В Будапеште потребовали от киевского режима немедленного прекращения зверств против этнических венгров, которые проживают в Закарпатской области. Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер заявил, что действия украинских властей являются недопустимыми.

Большинство этнических венгров на Украине проживают в Закарпатье, в частности, в городе Мукачево. Ранее в этом городе были сняты венгерские флаги и демонтированы надписи на венгерском языке. Кроме того, было демонтировано скульптурное изображение турула — мифологической птицы, считающейся одним из символов венгерской нации.

Также был расторгнут трудовой договор с директором венгерской школы в Мукачеве Иштваном Шинком, сообщает ТАСС.

Тамаш Менцер заявил об осуждении произошедшего. "Мы призываем местных руководителей немедленно прекратить зверства против венгров", — написал госсекретарь на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Менцер добавил, что Будапешт призывает власти Украины немедленно сделать всё возможное для отмены антивенгерских решений. Госсекретарь также заявил, что правительство Венгрии не совсем понимает, "как антивенгерские решения могут помочь Украине" в конфликте с Россией.

Венгерский чиновников помимо этого обратил внимание на то, что пока притеснения этнических венгров происходили только в Закарпатье. По его словам, власти Венгрии надеются, что им "не придётся сталкиваться с подобными антивенгерскими действиями в других местах".

Он предупредил, что "если Украина хочет стать членом Евросоюза, то продолжающиеся и систематические притеснения и лишение права голоса национальной общины неприемлемы".

Судя по всему, с этим связан тот факт, что Венгрия заблокировала помощь ЕС в размере 500 миллионов евро из так называемого фонда мира, из которого финансируют поставки вооружений Украине.

Стоит заметить, что напряжение в отношениях Венгрии и Украины появилось несколько лет назад. В Будапеште считают, что ряд украинских законов ущемляют права этнических венгров. Например, в том, что касается получения образования на родном языке.

С 2017 года Венгрия блокирует встречи комиссии Украина — НАТО на уровне министров, протестуя против принятия властями в Киеве закона "Об образовании". А потому встречи комиссии проходили только на уровне постоянных представителей.

Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что его страна не позволит Киеву стать членом Североатлантического альянса до тех пор, пока на Украине не улучшится ситуация с нацменьшинствами.

В Закарпатской области Украины проживают более 151 тысячи венгров, это около 12 процентов населения этой территории.